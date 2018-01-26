Трамп: Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму
Израиль заплатит за то, что США приняли решение признать Иерусалим столицей еврейского государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во время двусторонней встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил американский президент Дональд Трамп.
"Вы выиграли одно очко и вам придется отдать несколько очков позже на переговорах, если они когда-либо произойдут", - указал он, обращаясь к Нетаньяху.
Глава государства при этом утверждал, что он "помог" процессу урегулирования палестино-израильского конфликта. "И Израиль заплатит за это", - утверждал президент. "Они [израильтяне] хотят мира, и, я надеюсь, палестинцы тоже хотят добиться этого. И если у них получится, в конце все будут очень счастливы", - резюмировал он.