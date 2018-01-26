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Армения является для Чехии важным партнером: Карел Шварценберг


Армения является для Чехии важным партнером. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал чешский политический деятель, бывший министр ИД Чехии Карел Шварценберг.

«Дипломатические отношения между Арменией и Чехией установились 5-го января 1993 года. У наших стран – общие демократические ценности, которые создают крепкие основы для сотрудничества. Когда в  2011 году Армения открыла в Праге посольство, а Чехия открыла посольство в Ереване в мае 2012 года, между нашими странами на уровне президентов было подписано заявление о дружбе и сотрудничестве, был создан комитет по экономическому сотрудничеству между странами. Все это имеет положительное значение для развития 2-сторонних отношений»,- сказал он.

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Сюзи Мурадян


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