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В Южной Корее число погибших от пожара в больнице достигло 41


Число жертв пожара в Южной Корее продолжает расти: агентство Рёнхап сообщает о 41 погибшем.

Также пострадали 79 человек, девять из них в тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул утром в 07:32 (01:32 мск) на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо. Как сообщает Рёнхап, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На тушение ушло около двух часов. В тот момент больнице находились 111 пациентов.

Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. Он потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.

Ранее, 21 декабря, в центре города Чечхон в 170 километрах от Сеула произошел крупный пожар. Загорелся автомобиль в гараже восьмиэтажного здания. Погибли 29 посетителей сауны на втором этаже фитнес-центра над гаражом. От ожогов и отравления дымом пострадали еще 26 человек.

 

 

 

 




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