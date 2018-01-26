На некоторых дорогах республики – местами гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 26-го января на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

25-27-го января в значительной части районов время от времен и ожидаются осадки, в некоторых районах возможно усиление ветра до 15-20 м/сек. 28-29-го января осадков на территории Армении не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц.

В Горисе – сильный туман. В Спитаке, Сисиане, Каджаране, Капане, Горисе, Мегри идет снег. В Каджаране, Капане, Мегри на дорогах - местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 22-е января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось 111 грузовых автомобилей.