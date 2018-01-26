«Ереванский бестселлер» 4/95: в рейтинговой таблице - «Три товарища», «Мальчик в полосатой пижаме», «Невыносимая легкость бытия»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Вардгеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую включены одноименная повесть «Прожитые и непрожитые годы» и рассказы серии «Почему цветы умирают рано?». Книга издана к 85-летию Вардгеса Петросяна. Составитель и редактор - Ашот Габриэлян.

На 2-м месте – книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 3-м месте - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

На 4-м месте - новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 5-м месте – роман Наринэ Абгарян «С неба упали 3 яблока». Маран - маленькая армянская деревушка, расположенная на вершине горы, почти отрезанная от долины, - неторопливо рассказывает свою историю и истории своих немногочисленных жителей. Время здесь течёт медленно и лениво, времена года сменяют друг друга, принося с собой радость или горе, робкую надежду или обречённость. Жители "деревни стариков" - по большей части своей люди добродушные, где-то наивные, свято верящие в приметы и сны, чуднЫе и чУдные, трогательные и смешные, со своими традициями и ритуалами, страхами и радостями. Умеющие радоваться мелочам, с простой мудростью относящиеся к жизни, они вызывают симпатию и не оставляют равнодушным. На протяжении всей истории хочется либо смеяться вместе с ними, радуясь за них, либо закусывать губу, сопереживая их горю.

Перевод с русского Наиры Хачатрян, редактор – Айарпи Хачатрян.

На 6-м месте – новая книга , роман Ремарка «Три товарища». Действие происходит в Германии приблизительно в 1928 году. Три товарища — Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Робби и Пат — люди разных судеб и из разных слоёв общества — полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца. И они готовы на всё ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

На 7-м месте - книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна. Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

На 8-м месте - «Степной волк» Германа Гессе. Это наиболее известное произведение знаменитого немецкого писателя, в котором представлен европейский кризис начала 20-го века. «Степной волк» впервые был опубликован в 1927 году в Германии. Роман по своей структуре является своеобразной «книгой в книге».

Гарри Галлер находится в тяжелом внутреннем кризисе. Во время блужданий по городу он встречает человека, который дает ему небольшую книгу, «Трактат о Степном Волке».

Трактат повествует о «Гарри, по прозвищу Степной Волк», который, также как и протагонист романа, разделяет свою личность на две части: человека высокой духовной морали и животного — волка. При этом в книге указывается, что личность «Гарри» является в действительности гораздо более сложной и многогранной, и раскрываются его суицидальные наклонности.

На 9-м месте - «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры.

Это самое известное произведение автора, которое символизирует новый уровень романа 20-го века. Роман рассказывает о любви и необычных человеческих отношениях, о несовместимой двойственности души и тела, о действительных возможностях и проблемах их осуществления.

И замыкает наш список «бестселлеров» - сборник «Избранные новеллы» Стефана Цвейга. В ней размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.