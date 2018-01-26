Мы прогнозируем экономический рост выше ожидаемого: Вардан Арамян

Интервью министра финансов Армении Вардана Арамяна «Арменпресс».

- Г-н Арамян, вы представили президенту Армении итоги работы вашего ведомства за прошлый год. В Министерстве вы сказали премьер-министру о том, что экономический рост за 2017-й год будет выше прогнозируемых 4.3%. Каковы те факторы, которые помогли экономическому росту в прошедшем году?

- Первая причина – в ноябре-декабре Национальная статистическая служба ввела коррективы по части импорта и капитального строительства. Например, в последней графе не было учтено капитальное строительство в Амулсаре.

Второе – в 2017-м году на 14% выросли трансферты, что помогло домашним хозяйствам повысить спрос на товары и услуги.

Затем, в первом полугодии 2017 года, по сравнению с предыдущим, было создано на 40 тысяч больше рабочих мест, и второе полугодие показывает дальнейшее развитие. Факторный анализ позволит понять не только количественные, но и качественные характеристики экономического роста.

Однако всю эту среду надо оценивать положительно. В том смысле, что мы имеем, в любом случае, высокую экономическую активность, что, после соответствующих уточнений, покажет и высокий экономический рост. Конечно, это не означает, что и в будущие годы мы сможем иметь постоянный экономический рост в пределах 6-7%. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы достичь качественного инклюзивного экономического роста.

- ВБ прогнозирует для Армении на 2018-й год экономический рост в размере 3.8%, с учетом ряда факторов – роста трансфертов, повышения цен на медь и пр. Если учесть, что экономический рост увязан с внешними факторами, то каким образом их зменение скажется на нем?

- Влияние внешних факторов есть – и немалое, однако это не все, поскольку во внутренней экономике произведены многие действия. Надо учесть, что отсрочки для многих компаний выплат НДС дали им определенные возможности. Я не помню такого заседания правительства Армении, на котором Сурен Караян не докладывал бы об отсрочках на 3 года выплат НДС для какой-либо компании. Это были инвестиционные программы, которые имеют положительную роль в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Кроме того, убраны препятствия для вхождения на наш рынок, сделаны шаги по формированию положительных ожиданий для инвесторов. Приложены усилия для поддержания стабильности в макроэкономической среде.

Думаю, в 2018-м году эти тенденции продолжатся.

- Тем не менее, каковы были 3 основных достижения и пока нерешенные проблемы в 2017 году?

- В сфере финансов мы выполнили все, что обещали в конце 2016-го года. В 2017-м году мы обещали 2 группы действий.

Среди принципов, положенных в основу бюджета, была стабилизация показателя внешний долг/ВВП. Помните ли, что в 2013-2016 годах мы оказались в ситуации шока, обусловленного внешними факторами? В 2015-2016 годах на 13% вырос индекс внешний долг/ВВП. Мы не могли далее повышать этот индекс, поскольку это вело бы к увеличению расходов на обслуживание внешнего долга. Надо было постепенно стабилизировать и облегчить этот показатель, чтобы приостановить, а затем – умензщить цифры расходов на обслуживание внешнего долга. Пока и на этот год мы имеем рост расходов на обслуживание внешнего долга. В этом смысле, трудно планировать на будущий год рост социальных расходов, это опасно, однако в среднесрочной перспективе это должно быть сделано. Очевидно, что невозможно обеспечивать постоянный экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективах, оставляя постоянными пособия и пенсии. Рост экономики и доходов должны вести к росту социальных расходов, чтобы пенсионеры не были бы нищими. В этом – основная концепция, однако для обеспечения этой сверхцели нам надо обеспечить экономический рост.

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