Европейские индексы - 25-01-18

МОСКВА, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.87% и составил 13298.36 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.25% и составил 5481.21 пункта, британский FTSE снизился на 0.36% и составил 7615.84 пункта, российский MICEX вырос на 0.57% и составил 2320.03 пункта, а RTSI вырос на 1.51% и составил 1309.40 пункта.