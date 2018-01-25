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Из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 3


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 24 и 25 января, раскрыто 3.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 5 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто 11 случаев кражи, 5 случаев мошенничества, 2 случая похищения человека, по 1 случаю присвоения, вымогательства, уклонения от уплаты налогов, хулиганства и незаконной вырубки деревьев. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 1 человек погиб, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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