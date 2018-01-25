Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов

Заявка российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка "олимпийских атлетов из России", - сообщил Поздняков. - Она включает в себя 169 спортсменов, к сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в нее. В составе делегации - 340 человек. Последние два дня мы работали с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы отстоять их, но они туда не вошли. 169 человек будут защищать честь нашей страны на Олимпийских играх, несмотря на название "олимпийские атлеты из России".

По словам министра спорта России Павла Колобкова, атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде.

"22 января был предварительный список российских спортсменов, а сегодня список уже официальный. Спортсмены из этого списка будут получать приглашения от МОК, при этом спортсмены могут принять любое решение по поводу участия в Играх", - сказал Колобков.