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Спикер НС Арцаха принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ


Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 25-го января принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, руководитель парламента выразил признательность Анджею Каспшику за инициативу проведения встречи и поздравил с переназначением на должность, отметив, что его всестороннее знание азербайджано-карабахского конфликта и многолетний дипломатический опыт будут способствовать мирному и справедливому решению конфликта.

Коснувшись недавних встреч на уровне президентов и министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенных под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и достигнутых договоренностей, личный представитель действующего председателя ОБСЕ выразил надежду на то, что они окажут положительное влияние на стабилизацию ситуации на передовой и переговорный процесс.

Затем стороны обменялись мнениями касательно ситуации на передовой линии.

По завершении встречи была достигнута двусторонняя договоренность продолжить встречи в подобном формате.


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