Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нацелен на достижение мира с Палестиной. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом он сообщил журналистам по итогам своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом "на полях" ВЭФ.

"Я объяснил президенту Трампу мое желание быть вовлеченным в усилия по достижению мира с Палестиной. Усилия, которые продвигает его умелая команда", — сказал он.