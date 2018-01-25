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Нетаньяху заявил, что нацелен на достижение мира с Палестиной


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нацелен на достижение мира с Палестиной. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом он сообщил журналистам по итогам своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом "на полях" ВЭФ.

"Я объяснил президенту Трампу мое желание быть вовлеченным в усилия по достижению мира с Палестиной. Усилия, которые продвигает его умелая команда", — сказал он.


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