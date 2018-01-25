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Заместитель мэра Парижа воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян


Прибывшая в Ереван заместитель мэра Парижа Полин Верон в сопровождении заместителя мэра Еревана Арама Сукиасяна посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложила венок к памятнику жертвам Геноцида армян и цветы к вечному огню, увековечивающему память Святых Мучеников. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.




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