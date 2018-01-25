Президент США Дональд Трамп заявил, что "небольшое" посольство США откроется в Иерусалиме в 2019 году.

"Мы ожидаем, что у нас будет открыта в какой-то момент в следующем году небольшая его (посольства — ред.) версия", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал Трамп на встрече в Давосе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встречу транслировали американские телеканалы.

Нетаньяху поблагодарил Трампа за перенос посольства. "Это историческое решение, которое навсегда останется в сердце нашего народа", — сказал Нетаньяху.

Трамп в декабре порвал с устоявшимися международными подходами и проигнорировал претензии палестинцев на восточную часть Иерусалима, объявив о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение Трампа вызвало беспорядки в ПНА и протесты в других странах арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.