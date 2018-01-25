Мэр Еревана встретился с заместителем мэра Парижа

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с заместителем мэра Парижа Полин Верон. Поприветствовав гостью и придав особую важность расширению и развитию деловых связей между двумя столицами, мэр Тарон Маргарян еще раз подчеркнул, что между Ереваном и Парижем существует широкое поле для сотрудничества, которое дает возможность расширить совместные программы в сферах местного самоуправления, экономического развития, стимулирования туризма, инвестиционной привлекательности, а также в других областях городского хозяйства.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, коснувшись центра креативных технологий «Тумо», мэр Тарон Маргарян отметил, что центр играет действительно важную роль в обучении подростков, которые интересуются искусством и информационными технологиями.

«Несомненно, центр «Тумо» занимает свое особое место в жизни нашего города, и, как я и обещал мэру Парижа, мы сделаем все возможное, чтобы проект был реализован также в столице Франции. Я убежден, что он станет еще одним примером двусторонней дружбы и успешного сотрудничества»,-подчеркнул мэр Еревана. Хочу также отметить, что принимая во внимание тот факт, что в Ереване на хорошем уровне поставлено и шахматное образование, по этой части также мы имеем широкие возможности для сотрудничества и готовы поделиться нашим опытом», - подчеркнул мэр Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за теплый прием и передав Тарону Маргаряну теплые приветствия мэра Парижа Анн Идальго, Полин Верон отметила, что мэр Парижа придает особую важность последовательности и готовности мэра Тарона Маргаряна, которые направлены на расширение и развитие установленных между Ереваном и Парижем связей.

«Господин мэр, для меня приятно констатировать тот факт, что установленное между Ереваном и Парижем сотрудничество переросло в крепкую дружбу, свидетельством которой являются совместно инициируемые программы, одной из которых является создание в Париже центра по примеру армянского проекта ТУМО. Мы благодарны за вашу готовность в вопросе дальнейшего укрепления и расширения двусторонних отношений», - отметила заместитель мэра Парижа.

В завершении встречи мэр Тарон Маргарян попросил передать свои теплые приветствия мэру Парижа Анн Идальго, еще раз пригласив ее посетить Ереван для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 2800-летию основания Еревана.