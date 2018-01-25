Замминистра ИД РФ коснулся Соглашения о мониторинге грузов на российско-грузинской границе

Соглашение о мониторинге грузов на российско-грузинской границе не влечет обязательств для третьих стран. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью газете “Ъ” сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

На вопрос журналиста о том, станет ли Армения главным бенефициаром реализации этого соглашения и Москва это делает даже не столько для себя, сколько по просьбе Еревана, Карасин ответил:

«Просьба Армении у нас действительно есть. Но в данном случае речь идет о сугубо двустороннем соглашении между Россией и Грузией, заключенном при содействии Швейцарии. Оно не влечет обязательств для третьих стран, включая, разумеется, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия».

Он добавил, что РФ постарается поскорее закончить внутригосударственные процедуры, чтобы в ближайшие месяцы подписать необходимые документы. После этого соглашение заработает.

Карасин подчеркнул, что российская сторона возлагает большие надежды на это соглашение: рассчитывает, что оно придаст мощный импульс торговле в регионе.