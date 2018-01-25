Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД РФ обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано 1 февраля будет находиться с рабочим визитом в России, и в числе других вопросов на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудит вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе беседы глав внешнеполитических ведомств основное внимание будет уделено планам работы на 2018 год, в том числе с точки зрения роли ОБСЕ в деле нахождения коллективных ответов на общеевропейские вызовы, вопросы безопасности, а также восстановления доверия, борьбы с терроризмом, наркотрафиком.

Планируется также обсудить вопросы содействия в урегулировании региональных конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе в Украине, Приднестровье, на Южном Кавказе», - сообщила М.Захарова.