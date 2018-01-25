Президент Арцаха принял делегацию, возглавляемую депутатом Европарламента Ларсом Адактусоном

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 25 января принял делегацию, возглавляемую депутатом Европарламента Ларсом Адактусоном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений между Арцахом и Европой. Особое внимание было уделено развитию парламентского сотрудничества.

Бако Саакян отметил, что Арцах заинтересован в углублении и расширении связей с Европейским парламентом и другими европейскими структурами, добавив, что это является одним из приоритетных направлений внешней политики республики.

Во встрече приняли участие вице-спикер НС Республики Арцах Ваграм Балаян, руководитель Европейской комиссии Ай Дата Каспар Карапетян, другие должностные лица.