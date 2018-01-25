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Начальник полиции доложил президенту Армении о деятельности структуры в 2017 году и планах на 2018 год


В ходе рабочей встречи с президентом Республики Армения начальник полиции Владимир Гаспарян сообщил об осуществлении полицейской оперативно-служебной деятельности структуры в 2017 году, реализованных программах, правоохранительной деятельности, запланированных мероприятиях на 2018 год, а также выполнении указаний президента Республики. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, начальник полиции сообщил об оперативной ситуации в республике, основных тенденциях в преступности, состоянии раскрытия преступлений, следственной работе и мерах, принятых для поддержания закона в полиции.
Президенту Армении были представлены результаты реализации ряда осуществляемых полицией программ. Были также представлены результаты реформы полиции на 2015-2017 годы.


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