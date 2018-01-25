Германия хочет на уровне НАТО обсудить обстановку в Африне

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль обратился к генсеку НАТО с призывом дать оценку ситуации на севере Сирии, где Турция проводит операцию против курдских формирований. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Я попросил генерального секретаря НАТО внутри альянса обсудить ситуацию в Сирии, на севере страны", - сказал он.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции. По данным турецкого Генштаба, с начала операции на севере Сирии ликвидировано 287 террористов.