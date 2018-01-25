Быть беспристрастным и двигаться в ногу со временем: издающейся в Стамбуле армянской газете «Жаманак» 110 лет

Держать руку на пульсе общества, быть беспристрастным, двигаться в ногу со временем: издающейся в Стамбуле армянской газете «Жаманак» 110 лет. Выступая на пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс», главный редактор газеты «Жаманак» Ара Гочунян, коснувшись истории газеты, отметил, что публикация армянской газеты в Турции в 1908 году была непростой задачей. Тем не менее, стоящие на истоке этого дела деятели смогли достичь этого.

«В тяжелых условиях газета сумела держать руку на пульсе общества и поднимать актуальные темы на своих страницах. Должен сказать, что в течение этих 110 лет газета «Жаманак», можно сказать, всегда действовала, время от времени были недолгие паузы, но она продолжала действовать. Было время, когда работа газеты прекратилась из-за политических процессов, но на следующий день она была опубликована под другим именем», - сказал Ара Гочунян.

В рамках юбилейного года 26 января в Ереване состоится мероприятие, за организацию которого Ара Гочунян поблагодарил министра диаспоры Армении Грануш Акопян. В ходе мероприятия запланированы презентация книги и видео, в котором рассказывается история «Жаманака».

«Более века назад газета «Жаманак» стала свидетелем важнейших исторических событий, в том числе Геноцида армян», - сказал он. Ара Гочунян, подчеркнув, что в первые годы публикации газеты у нее была большая аудитория.

Тираж газеты составлял 15 000 экземпляров, которые распространялись во всем мире. Сегодня ресурсов газеты мало, тираж составляет 1000-1500 экземпляров. Газета снова распространяется по всему миру, но более доступна через сайт.

Ара Гочунян считает величайшим достижением «Жаманака» на 110-летнем пути продолжение глубоких традиций. Он подчеркнул, что, сохраняя традиции, они пытаются добавить что-то новое в полученное наследство.