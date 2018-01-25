Американская кинокомедия "Тутси" (Tootsie, 1982) в скором времени обретет новую жизнь в одноименном бродвейском мюзикле. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Playbill.

"Тутси" - это кинокомедия режиссера Сидни Поллака, снятая по мотивам пьесы Дона Макгвайра и Ларри Картина была высоко оценена критиками и снискала огромную популярность у зрителей по всему миру. В США лента стала второй по прибыльности в 1982 году - при бюджете в $21 млн "Тутси" принесла своим создателям более $177 млн. Фильм 10 раз номинировался на премию "Оскар" и в итоге завоевал одну статуэтку за лучшую женскую роль второго плана, которую получила актриса Джессика Лэнг.

Мюзикл обещает сохранить все сюжетные перипетии оригинального фильма. Главную роль, которую в кино сыграл актер Дастин Хоффман, на сцене воплотит Сантино Фонтана, наиболее известный по сериалу "Чокнутая бывшая". Музыку для постановки сочинит композитор Дэвид Язбек, а либретто напишет Роберт Хорн. Театральный режиссер Скотт Эллис уже дал свое согласие возглавить проект.

Как сообщает Playbill, премьера "Тутси" состоится осенью 2018 года в Чикаго. Регулярные показы начнутся в 2019 году в одном из бродвейских театров.



