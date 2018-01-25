Премьер-министр Армении встретился с председателем Агентства международного сотрудничества Японии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) Синъити Китаокой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены процесс и направления реализации программ JICA в Армении, а также возможности углубления сотрудничества.

Премьер-министр Карапетян сказал, что армянская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с JICA и готова предпринять необходимые шаги для реализации взаимовыгодных программ и наметить новые направления сотрудничества. Премьер-министр также представил макроэкономические показатели Армении в 2017 году.

Председатель JICA отметил, что все текущие программы будут носит продолжительный характер. Коснувшись достижений и тенденций Армении, зафиксированных в 2017 году, он назвал их весьма впечатляющими.

На встрече была достигнута договоренность о проведении технико-экономического обоснования (feasibility study), направленного на модернизацию сельского хозяйства Армении.

Собеседники придали важное значение углублению торговых связей с Японией с учетом существующего большого потенциала развития.