Кейт Миддлтон перешла на одежду для беременных

Герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон), супруга внука Елизаветы II принца Уильяма, появилась на публике в пальто для беременных, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Во время визита в клинику Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute Кейт была одета в голубое пальто и платье люксовой марки одежды для беременных Seraphine. Ранее для официальных визитов она выбирала верхнюю одежду обычных марок, но на текущем сроке беременности предпочла особый покрой.

На сайте производителя уже отметили выбор герцогини и предложили покупательницам повторить ее образ. Пальто и платье продаются по цене 235 и 85 фунтов стерлингов (335 и 120 долларов) соответственно.