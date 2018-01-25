Азиатские индексы - 25-01-18

ТОКИО, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.13% и составил 23669.49 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.88% и составил 1884.56 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.31% и составил 3548.31 пункта, а HANG SENG снизился на 0.92% и составил 32654.45 пункта.