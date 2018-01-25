Мадрид намерен обжаловать выдвижение Пучдемона в руководители женералитета

Испанское правительство намерено обратиться в Конституционный суд страны в связи с выдвижением Карлеса Пучдемона на пост председателя правительства Каталонии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник спикер каталонского парламента Роже Торрен заявил, что Пучдемон станет кандидатом на пост главы женералитета. В среду спикер парламента встретился с Пучдемоном в Брюсселе.

По словам заместителя председателя правительства Испании Сорайи Саэнс де Сантамарии, власти Испании запросили Государственный совет дать заключение по поводу выдвижения, поскольку считают его "несоответствующим закону".

"Статус Пучдемона не позволяет ему присутствовать на заседании (парламента, на котором будет обсуждаться кандидатура председателя правительства Каталонии – ред.), поскольку он находится в розыске", — заявила Сантамария на пресс-конференции. "Как только он окажется на испанской территории, он должен быть арестован", — напомнила зампредседателя правительства. "Торрен не может предлагать Пучдемона кандидатом", — добавила она.