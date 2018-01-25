ФРГ остановила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в сирийском Африне
Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за проводимой Анкарой операции против курдских формирований в сирийском районе Африн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять [вооружения] в регион, где есть напряженность, и мы этого делать не будем", - приводит его слова в четверг еженедельник Der Spiegel.
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