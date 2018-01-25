Самая толстая супермодель подписала контракт и заплакала от счастья

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, подписала первый контракт с производителем косметики Revlon. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fashionista.

«Исторически так сложилось, что полным девушкам никогда не предлагали сотрудничать с компаниями по производству косметики. Это новая ступень, потому что ранее такого не случалось. Я счастлива, я даже плакала», — поделилась Грэм. Она стала лицом линии «Живая смелость».

В своем Instagram-аккаунте она также поделилась новостью.