Армения не собирается идти на какие-либо односторонние уступки с соседями: Эдуард Шармазанов

Армения выступает за отношения без предварительных условий со всеми соседями. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Армения является сторонником регионального мира и стабильности. Всегда предпринимаются шаги для достижения этого баланса. В армяно-турецких отношениях мы не будем делать никаких шагов, которые могут противоречить документу, который мы подписали, а протоколы были без предусловий и не содержали каких-либо односторонних уступок. Мы не собираемся идти на какие-либо односторонние уступки», - сказал он.

По словам Шармазанова, Армения реалистична, она прекрасно понимает возможности каждого государства, но это не дает право какому-либо государству говорить с Арменией на языке предусловий. В очередной раз деструктивная преступность Турции была подтверждена во время апрельской войны, когда лидеры Турции в течение 4 дней пятью заявлениями поддержали политику Азербайджана.

«Мы не были против этих протоколов, сегодня мы тоже считаем, что то, что Серж Саргсян инициировал в 2008-2009 годах, было правильным. Это не значит, что мы отказываемся от нашей политики, нет, проблема не в нас. Да, мы считаем, что установление отношений с Турцией без предварительных условий было необходимо как для Армении и Турции, так и для регионального мира. Подписанные протоколы были очень важны, и не случайно представители сверхдержав приветствовали их. Мы не закрыли границу, Турция закрыла, и именно Турция ставит предусловия. Вместо ратификации протоколов официальные лица Турции ставят предусловия и связывают этот вопрос с арцахской проблемой. И мы сказали, что Турции нечего делать в вопросе урегулирования конфликта в Арцахе, существует соответствующая специализированная структура - Минская группа ОБСЕ, которая наделена международным мандатом в решении этой проблемы. Для всех ясно, что Армения является сторонником мира в регионе», - сказал он.

Шармазанов напомнил, что в свое время тогдашний глава МИД, а нынешний премьер Турции Давутоглу заявлял о политике «ноль проблем с соседями», а сегодня видим, что у Турции ноль соседей без проблем.