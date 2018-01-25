СМИ: компания Integral первой в мире выпустит в продажу карту памяти емкостью 512 ГБ

Компания из Великобритании Integral в скором времени выпустит в продажу карту памяти формата microSD, емкость которой составит рекордные 512 ГБ. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал DPReview.

Карта может быть использована в любом устройстве, поддерживающем формат microSDXC, то есть в большинстве смартфонов на базе операционной системы Android, фотокамерах и других аппаратах. Минимальная скорость записи на ней составит 10МБ/с - этого, как утверждают разработчики, вполне достаточно для съемки видео с разрешением 4К, которое является одним из самых высоких и позволяет получить наиболее детализированное изображение. Согласно результатам тестов, максимальная скорость передачи данных с карточки составляет около 80 МБ/с.

Новинка появится в продаже предположительно в феврале 2018 года. Гарантия на нее составит пять лет, начиная с даты покупки. Точная цена изделия пока неизвестна, однако, по данным издания, она может превысить $300.



