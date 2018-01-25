Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

«Самый толстый в мире мальчик» похудел и смог встать с дивана


Индонезиец Ария Пермана (Arya Permana), считавшийся самым толстым в мире мальчиком, сбросил более трети своего веса, смог встать с дивана, начал играть с друзьями и ходить в школу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Mirror.

До того как начать худеть, в свои 10 лет Пермана весил около 192 килограммов. За два года он сбросил 76 из них и резко изменил свой образ жизни: в свободное время начал играть с друзьями в бадминтон и футбол, а не лежать на диване с телефоном или сидеть в небольшом бассейне. Мальчик самостоятельно ходит в школу и каждый день бегает по два километра.

Его родители, которым раньше приходилось занимать деньги на еду для сына, очень рады преображению мальчика. «Он наконец-то перестал страдать одышкой, счастлив и ведет активный образ жизни», — рассказала мать Пермана. Она отметила, что запрещает сыну есть сладкое и дает много фруктов и овощей.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации