Kawasaki поставит до 1,6 тыс. вагонов для метро Нью-Йорка на сумму $3,6 млрд

Компания Kawasaki Heavy Industries достигла договоренности с властями Нью-Йорка о поставке до 1,6 тыс. вагонов для городского метро. Заказ должен стать крупнейшим в истории производителя, а сумма контракта может превысить 400 млрд иен ($3,6 млрд), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сделка предусматривает производство 535 вагонов новой модели R211 с опционом еще на 1077 штук. Поставки должны быть осуществлены в период с 2020 по 2023 год. Отмечается, что новые вагоны оборудованы светодиодным освещением, цифровыми информационными табло и широкими дверями для ускорения процесса посадки и высадки пассажиров на станциях.

Японские производители подвижного состава, такие как Kawasaki Heavy и Hitachi, стремятся развивать экспортные поставки в условиях снижения спроса на внутреннем рынке в результате сокращения объемов строительства новых линий.