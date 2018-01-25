Обучающиеся за рубежом армянские призывники могут получить отсрочку
15:48, 25 Январь, 2018
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило внесение дополнений в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего" и ряд сопутствующих законов, предполагающие расширение возможности предоставления отсрочки от военного призыва. Как передает «Арменпресс», представляя вопрос, министр образования и науки Армении Левон Мкртчян сказал, что по сей день законом регулировалось, что граждане страны, обучающиеся в общеобразовательной системе Армении, имеют право на отсрочку от армии до завершения обучения в общеобразовательной системе и исполнения своего 19-летия.
По его словам, данное право не распространялось на граждан Армении, которые мигрировали из страны в связи с различными обстоятельствами и проходят обучение в общеобразовательных учреждениях других стран. Законодательными изменениями предполагается предусмотреть аналогичное право на отсрочку для граждан Армении, не достигших 19-летнего возраста и обучающихся в зарубежных общеобразовательных учреждениях.
Таким образом, будет восстановлено конституционное право граждан Армении на беспрерывное общеобразовательное обучение, это приведет к сокращению случаев уклонения от армии, а также урегулируется право граждан призывного возраста на получение общего образования за рубежом.