Премьер-министры Армении и Нидерландов договорились активно сотрудничать в сфере сельского хозяйства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в Давосе встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении поблагодарил Марка Рютте за постоянно оказываемую Нидерландами техническую и финансовую помощь осуществляемым в Армении реформам, в том числе посредством международных финансовых структур – ЕБРР, Всемирного банка и МВФ, а также Голландской группы, членом которой является Армения.

Премьер-министр Армении проинформировал коллегу об осуществляемых в Армении реформах, представил макроэкономические показатели и положительные тенденции роста, отметил, что членство в ЕАЭС, сотрудничество с Евросоюзом и добрососедские отношения с соседним Ираном делают Армению интересной в плане выхода на региональные рынки.

Были также затронуты отношения Армения-Евросоюз и возможности, предоставляемые подписанным в ноябре прошлого года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Премьер-министр Карапетян представил начатые правительством Армении реформы в сфере сельского хозяйства, подчеркнув, что здесь есть большой потенциал для сотрудничества. «Мы крайне заинтересованы в опыте и знаниях Нидерландов, как одной из имеющих ключевое значение в мире страны в сфере сельского хозяйства», - подчеркнул Карен Карапетян.

Марк Рютте в свою очередь отметил, что Нидерланды по объему сельскохозяйственной продукции являются второй страной в мире, и они будут рады поделиться своим опытом в этой сфере и готовы к осуществлению практических шагов в этом направлении.