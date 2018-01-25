В Армении военнослужащие ЮВО преодолели все горные препятствия в «экстремальных» климатических условиях

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, более 500 водителей и механиков-водителей колесной и бронетанковой военной техники на занятиях по «экстремальному» вождению преодолели все горные препятствия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия прошли на заснеженных автотрассах, дорогах в пересеченной местности, автодроме и танкодроме полигонов «Камхуд» и «Алагяз» на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря.

Особенностью занятий по «экстремальному» вождению в Закавказье с вновь прибывшими военнослужащими является совершение учебных маршей условиях плохой видимости и в ночное время суток с применением приборов ночного видения и климатические условия низких температур и пониженного атмосферного давления, влияющие на физическое состояние обучаемых и технические характеристики военной техники.

В практических занятиях по вождению принимают участие более 300 военнослужащих, из числа водителей колесной и механиков-водителей бронетанковой техники и около 100 единиц военной техники.