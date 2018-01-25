Nokia работает над устройством, способным предсказать появление рака

Генеральный директор Nokia Раджив Сури рассказал о разрабатывающемся в компании браслете, который сможет предсказывать рак за несколько месяцев до его появления. Об этом бизнесмен заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает телеканал CNBC.

Выступая на экономическом форуме в Швейцарии, Сури поделился своим видением будущего медицины, включая использование портативных сканнеров, 5G-связь и телемедицину, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С помощью этого можно будет предотвратить болезнь, и мы думаем, что с помощью биомаркеров можно будет предсказать рак за несколько месяцев до его появления. Каждый месяц и каждый день важны для больного раком", — заявил он.