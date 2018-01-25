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В Брюсселе открылась ярмарка искусства BRAFA


Ярмарка искусства BRAFA открылась в Брюсселе в комплексе Tour & Taxis. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Широкая публика сможет попасть на 63-ю BRAFA с 27 января по 4 февраля, но уже с четверга будет проходить череда вернисажей.

В этом году на ярмарке, которая является одним из старейших арт-смотров, представлены 134 галереи из 16 стран мира. Они знакомят публику с широким временным и стилевым разнообразием артефактов: это древнее искусство, работы современных мастеров, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, предметы дизайна, комиксы и многое другое.

Одним из знаковых экспонатов на смотре стало живописное полотно Питера Пауля Рубенса "Диана, охотящаяся за оленем" брюссельской галереи Klaas Muller. 

 

 




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