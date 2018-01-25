Курды заявили, что взяли в плен 16 турецких солдат в Африне

Курдские ополченцы утверждают, что взяли в плен 16 турецких солдат в ходе боев в сирийском Африне, где ВС Турции проводят операцию против формирований курдов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Бой имел место в районе Чендерес. Ополченцы потеряли четыре человек", — заявил РИА Новости представитель штаба YPG (сил самообороны курдов) Ахмед Шауки.

Он отметил также снижение количества ударов турецкой авиации.