Курды заявили, что взяли в плен 16 турецких солдат в Африне
Курдские ополченцы утверждают, что взяли в плен 16 турецких солдат в ходе боев в сирийском Африне, где ВС Турции проводят операцию против формирований курдов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Бой имел место в районе Чендерес. Ополченцы потеряли четыре человек", — заявил РИА Новости представитель штаба YPG (сил самообороны курдов) Ахмед Шауки.
Он отметил также снижение количества ударов турецкой авиации.
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