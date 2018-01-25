Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

Курды заявили, что взяли в плен 16 турецких солдат в Африне


Курдские ополченцы утверждают, что взяли в плен 16 турецких солдат в ходе боев в сирийском Африне, где ВС Турции проводят операцию против формирований курдов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Бой имел место в районе Чендерес. Ополченцы потеряли четыре человек", — заявил РИА Новости представитель штаба YPG (сил самообороны курдов) Ахмед Шауки.

Он отметил также снижение количества ударов турецкой авиации.

 

 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации