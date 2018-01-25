Терроризм по отношению к собственному народу: Давид Бабаян – о диверсионной попытке Азербайджана

Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян считает очередную диверсионную попытку Азербайджана проявлением терроризма по отношению к собственному народу. Об этом он сказал в беседе с «Арменпресс».

По его словам, Азербайджан является нацистской страной, а нацизм и терроризм в рамки здравой логики не вмещаются. «В Кракове состоялась встреча, на которой шли обсуждения работы над установлением мира, сохранения стабильности, президент Армении выступил на важной международной площадке, в Арцахе находится личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, который, одновременно, осуществляет мониторинг на линии соприкосновения. С позиций логики, этой диверсионной попытки не должно было бы быть, поскольку она показывает всему миру, что мы имеем дело с ненормальной террористической страной», - сказал он.

По его словам, Алиев и представители его администрации получили в результате неудачной диверсионной попхытки трупы своих военнослужащих, разбитые судьбы, несчастные семьи. «Что это, если не терроризм по отношению к собственному народу? Алиев сейчас должен радоваться? Они не меняют баланс и не преследуют какие-либо цели – кроме того, чтобы навредить армянскому народу, что и есть проявление ненависти, фашизма, терроризма»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, с армянской стороны потерь не было, что самое главное. В общем, ситуация на линии соприкосновения спокойная и контролируется АО Арцаха.

Что касается потерь с азербайджанской стороны, то они, по словам Бабаяна, есть, хотя сведения о них вряд ли будут опубликованы. «Они всегда скрывают, поскольку иначе должны были бы дать объяснения, потом будут заявлять что кто-то заболел, кто-то попал в ДТП, или же вообще ничего не сообщат. Для семей погибших выдают деньги, разработали бесчеловечные коррупционные схемы, кторыми пользуются некоторые круги»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, ночью 25 января с.г., около 02:00, на оборонительном участке одной из армянских боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения, передовыми подразделениями Армии обороны была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВС Азербайджана. В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции. По предварительным данным, противник понес потери. Подробности уточняются.