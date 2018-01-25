Муталибов давно продал душу и биографию диктаторскому режиму Баку: отклик пресс- секретаря МИД Армении

Бывший президент Азербайджана Айяз Муталибов давно продал душу и биографию диктаторскому режиму Баку – за разрешение вернуться в страну. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, откликнувшись, по нашей просьбе, на комментарии Муталибова в одном из азербайджанских СМИ по поводу заявления президента Армении Сержа Саргсяна в ПАСЕ.

«За разрешение вернуться в страну бывший президент Азербайджана Айяз Муталибов давно продал душу и биографию диктаторскому режиму Баку, и его нервный вчерашний отклик в духе Сеидова является подтверждением его верности режиму. С таким же успехом он завтра заявит, что целью его отставки было озвободить кресло президента для Гейдара Алиева»,- сказал он.

Вчера на заседании ПАСЕ президент Армении Серж Саргсян призвал азербайджанского делегата к спокойствию, в ответ на его агрессивный вопрос, президент Армении Серж Саргсян призвал его не искажать факты. Вопрос был, почему Серж Саргсян не сказал в своем выступлении о событиях в Ходжалу, на что президент Армении Серж Саргсян ответил: «Во-первых, я прошу вас немного успокоиться, расслабиться и не искажать мои слова. Я не заявил с этой платформы, что я был лидером войны. У меня не было этой чести. Я внес свой вклад в справедливую борьбу народа Нагорного Карабаха». Ответ на вопрос, почему я не затронул ходжалинские события, которые вы называете геноцидом, очень ясен, потому что сразу же после этого трагического события президент Азербайджанской Республики Аяз Муталибов представил очень подробные и информированные факты и указал, кто были организаторами этой резни. И я очень жалею об этом. Геноцид - это нехорошо, быть подвергнутым геноциду - это мучение, и я думаю, что в Азербайджане есть тенденция иметь все, что есть у армян. Это недопустимо. Почему вам нужно называть геноцидом то, что никогда не было им, по крайней мере, не со стороны армян».

Отвечая на заявление азербайджанского парламентария о нарушении Арменией международных обязательств, президент Саргсян подчеркнул, что ни одно международное решение не было отклонено Арменией. «Вы пытались вспомнить резолюции СБ ООН. Я бы посоветовал вам, что, когда вы вникаете в тему, вы должны действительно сделать это и тщательно изучить ее», - сказал президент Саргсян.

Он добавил, что в 1993 году СБ ООН принял 4 резолюции о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. «И после каждой резолюции Азербайджан четко объявлял, что не остановит операции, попытался начать атаки, но, как это часто бывает, понес потери. В этих резолюциях единственным обязательством Армении было использование своего влияния и репутации для прекращения военных операций. Мы, благодаря тогдашним властям Армении, выполнили наши обязательства.

А главный ответственный за военные операции, Азербайджан, который должен был остановить военные действия, этого не сделал. Как вы знаете, в 1994 году было подписано соглашение о прекращении огня, но уже из-за других факторов, а не резолюций СБ ООН. Но, к сожалению, положения, закрепленные в этом соглашении, не выполняются.

», - заключил президент Армении Серж Саргсян.