В Китае впервые клонировали обезьян методом переноса ядра соматической клетки. Точно таким же методом в 1996 году была клонирована знаменитая овца Долли, сообщила Китайская академия наук. По мнению исследователей, точно такая же "техника" в принципе может применяться при клонировании людей, если это будет необходимо по медицинским показателям.

Пока же исследователи ограничились приматами. Идентичные друг другу клоны длиннохвостой макаки появились на свет 20 января в Шанхае в Институте нейронаук. Ученые дали имена новорожденным Чжун-Чжун и Хуа-Хуа (от китайского Чжунхуа - "китайский народ"). Их кормят из бутылочки и, по словам ученых, они развиваются нормально для обезьян своего возраста, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ближайшие месяцы в Китае ожидают рождения новой партии клонированных макак.





