Показатель экономической активности в Армении за январь-декабрь 2017-го года вырос на 7.7%

Показатель экономической активности в Армении, по оперативным статистическим данным за 2017 год по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 7,7%. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальная статистическая служба республики. В последний раз в целом экономический рост страны на уровне около 7% был зафиксирован в 2012 году. Рост экономической активности в 2012 году составил 7,2%, в 2013 году – 3,5%, в 2014 году - 4,1%, в 2015 году – 3%, в 2016 году – 0,7%.

Высокий рост экономический активности обеспечен за счет промышленности, которая выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12,6% - до 1 660,9 млрд драмов, торговли – рост на 14% до 2 602,1 млрд драмов, услуг – рост на 14.4% до 1 453,5 млрд драмов, а также восстановление сферы строительства – рост на 2,2% до 415,8 млрд драмов.



При этом объем валовой продукции сельского хозяйства, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 3%, составив 906,7 млрд драмов.



За январь-декабрь 2017 года в республике была зафиксирована инфляция в размере 1%, а 12-месячная инфляция составила 2,6%. Согласно госбюджету, инфляция в Армении на 2017 год запланирована на уровне 4% (±1,5%).



Кроме того в 2017 году Армения обеспечила рекордный объем экспорта – 2 242,9 млн долларов (по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост на 25,2%). В тоже время импорт составил 4 182,7 млн долларов (по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост на 27,8%). В результате внешнеторговый оборот Армении по итогам 2017 года составил 6 425,6 млн долларов (по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост на 26,9%).

Курс доллара в указанный период равняялся, в среднем, 482.72 драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.