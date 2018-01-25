СМИ: тысячи солдат и техника стянуты к аэродрому в Пхеньяне для подготовки парада

Тысячи солдат, а также десятки единиц техники стянуты на расположенный на восточной окраине Пхеньяна старый аэродром Мирим, где на протяжении последних лет проводится подготовка к военным парадам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют данные коммерческих спутниковых снимков, опубликованных в среду аналитическим порталом 38 North, который специализируются на информации о КНДР.

23 января руководство КНДР приняло решение учредить новый официальный праздник - День основания Корейской народной армии (КНА), который будет отмечаться ежегодно 8 февраля. В этой связи Пхеньян готовит праздничные мероприятия, однако не уточняет, какие именно. Вместе с тем ранее южнокорейские СМИ сообщали о планах Пхеньяна за день до начала Олимпиады провести военный парад. По данным источников агентства Yonhap, к указанному району были стянуты 13 тыс. солдат и около 200 единиц техники.