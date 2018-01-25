Состоялось очередное заседание правительства Армении: поощряется очередная инвестиционная программа

Состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел вице-премьер-министр, Министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, правительство удовлетворило представленную ООО «МЛ Майнинг» заявку на получение льготы по освобождению от ввозной таможенной пошлины на импортируемые в рамках осуществляемой в приоритетной сфере инвестиционной программы технологическое оборудование, его комплектующие и части, сырье и материалы. Компания будет использовать сырье в горнодобывающей промышленности. Осуществлены инвестиции в размере 1 млрд драмов, до завершения программы (2021 г.) планируется инвестировать еще 2 млрд драмов. В ходе реализации программы планируется создание 30-50 рабочих мест со средней зарплатой 150000 драмов. Ежегодные объемы продукции составят 200 млн драмов, из которых продукция на 175 млн драмов будет реализовываться в Армении, а на 25 млн драмов – экспортироваться в государства – члены ЕАЭС.

Правительство представило ряд законодательных инициатив в виде проектов законов РА. В частности, проектами законов о внесении изменений в закон РА «Об официальной статистике» и смежные законы конкретизируются и приводятся в соответствие с международными требованиями используемые в законе основные понятия, повышаются требования, предъявляемые к качеству официальной статистики.

Принятием проекта закона РА «О формировании и деятельности Совета безопасности» в соответствии с внесенными в 2015 году изменениями в Конституцию РА будут регулироваться связанные с формированием и деятельностью Совета безопасности отношения, а также созданы необходимые и достаточные предпосылки для нормальной деятельности Совета безопасности.

Проектами законов РА о внесении изменений и дополнений в закон РА «О недрах» и смежные законы устанавливаются рамки информации, подлежащей опубликованию полномочным органом в сфере недропользования.

Постановлением правительства рабочий день с 9 марта переносится на субботу 17 марта.