Глава МИД Испании упал в обморок во время дебатов на ВЭФ в Давосе

Министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо упал в обморок во время дебатов на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета El Mundo.

Глава внешнеполитического ведомства сопровождает на ВЭФ короля Испании Филиппа VI. Инцидент произошел в среду, когда в ходе коллоквиума о социальной сплоченности 62-летний министр потерял сознание. Монарх и другие участники дебатов поднялись со своих мест, чтобы помочь дипломату. Ему расстегнули рубашку и сняли галстук.

Хотя состояние дипломата вскоре улучшилось, он не смог сопроводить короля на некоторых последующих встречах.





