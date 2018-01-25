Власти Азербайджана сами загнали себя в тупик: Эдуард Шармазанов

После каждого серьезного международного события Азербайджан совершает провокации на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов, коснувшись предпринятой ночью попытки диверсии ВС Азербайджана.

«Противник предпринял попытку диверсии и этой ночью. Этим Азербайджан еще раз продемонстрировал, что не готов к конструктивной политике. Однако подобного рода провокации не могут повлиять на волю армянского народа, стремление к свободе не может быть поставлено под сомнение. Провокации не могут решить какую-либо проблему», – сказал Шармазанов. Эдуард Шармазанов напомнил, что инциденты на границе имели место и после состоявшейся 16 октября 2017 года в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

По словам вице-спикера НС Армении, Азербайджан стал жертвой своей же максималистской позиции, о чем сказал и накануне, 24 января, в ПАСЕ президент Армении Серж Саргсян.

«Если международное сообщество сможет помочь Азербайджану избавиться от иллюзий и вернуться в реалистичное поле, то мы сумеем за кратчайшие сроки достичь значительных успехов. Действительно, данный конфликт препятствует развитию наших народов, уносит жизни людей, приводит к потере больших материальных ресурсов. Этот конфликт необходимо разрешить. Переговорному процессу препятствует также то обстоятельство, что достигнутые договоренности не выполняются», – сказал президент Армении.

«Я уверен, что армянская армия способна удержать баланс как дипломатическими, так и военными методами. Если заинтересованным сторонам нужен мир в этом регионе, то нужно Азербайджан привести в конструктивное поле – не знаю, санкциями или же давлением дать им это понять»,- сказал пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов .

Как сообщалось ранее, ночью 25 января с.г., около 02:00, на оборонительном участке одной из армянских боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения, передовыми подразделениями Армии обороны была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВС Азербайджана. В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции. По предварительным данным, противник понес потери. Подробности уточняются.