Ученые рассказали о новом подходе к проблеме поиска внеземной жизни

Ученые намерены использовать новый подход к проблеме поиска жизни на других планетах. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В научном труде отмечается, что до сегодняшнего дня исследователи считали основным показателем жизни на планете наличие кислорода в атмосфере. При этом не учитывались другие важные признаки, называемые биосигнатурами, указывающие на возможное существование живых организмов на планете.

Ученые считают, что другими признаками существования жизни на планете являются достаточное количество метана и углекислого газа, наличие воды в жидком состоянии на поверхности, а также отсутствие монооксида углерода.

"Наше исследование показывает, что данная комбинация является убедительным признаком наличия жизни", — заявил один из авторов исследования, слова которого приводит The Independent.