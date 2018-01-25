Во время военной операции турецких ВС в Африне пострадал армянин.

Посольство Армении в Дамаске подтверждает информацию о ранении армянина в сирийском районе Африн. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

По предварительным данным, в ходе операции ВС Турции против формирований курдов в Африне снаряд упал на один из домов, который принадлежал армянину.

Анкара 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Дамаск осудил вторжение Турции и обвинил ее в поддержке террористов.



ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны натода» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли трое турецких военнослужащих.