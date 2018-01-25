В Армении повысится интенсивность подготовки «юнармейцев»

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в текущем году увеличится количество мероприятий для детей военнослужащих, вступивших во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на учебно-материальной базе российского соединения в Закавказье регулярно проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодых военнослужащих и детей военнослужащих. В рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» в воинских частях российской военной базы были проведены занятия по огневой и строевой подготовке, а также по военно-прикладным видам спорта с более 500 новобранцами, юнармейцами и школьниками.

В 2017 году в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов было организовано и проведено около 100 мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание, повышение имиджа воинской службы в армии и здорового образа жизни.

В текущем году интенсивность подготовки молодежи и проведения мероприятий будет увеличена на 10 процентов, в ходе чего юнармейцы, помимо волонтерской деятельности и принятия участия в культурных и образовательных мероприятиях, познакомятся с жизнью и бытом личного состава соединения, а также с современной экипировкой военнослужащих, вооружением и военной техникой.