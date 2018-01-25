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Правительство Армении продолжит субсидировать дизельное топливо для крестьян: размеры субсидии уточняются


Правительство Армении проанализировало ситуацию на рынке дизельного топлива и  продолжит субсидировать дизельное топливо для крестьян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

 «Механизмы и размеры субсидии уточняются, мы представим результаты наших обсуждений»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

По его словам, будет сделано все, чтобы сохранить стоимость дизельного топлива на уровне 380 драмов, «однако надо подождать стабилизации рынка и выявления ресурсов правительства, которые оно может выделить под эту программу»,- сказал он.


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