Восьмидесятилетие со дня рождения Высоцкого отметят спектаклями, концертами и выставками

Показы спектаклей, посвященных актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому, а также поставленных по его произведениям, концерты и тематические выставки пройдут 25 января - в день 80-летия со дня рождения всенародно любимого артиста, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главной площадкой празднования юбилея станет Государственный культурный центр-музей Высоцкого. До 31 января там можно посетить экспозицию "Я, конечно, вернусь". В нее вошли портреты артиста и работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях. Там же пройдет всероссийский конкурс "Я люблю - и, значит, я живу!", на котором молодые поэты и авторы выступят с произведениями, связанными с творчеством артиста.

В четверг Дом Высоцкого на Таганке будет открыт для всех желающих бесплатно. Поклонники смогут также посетить специальный показ спектакля "Здравствуйте, Владимир Высоцкий…", поставленного директором музея Никитой Высоцким.



